العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

يونغ ينتقد طموحات مانشستر يونايتد المحدودة !

من قبل

قال آشلي يونغ قائد مانشستر يونايتد إن ناديه يجب أن يتطلع إلى إحراز الألقاب وليس مجرد إنهاء الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

Reuters

وأخفق يونايتد في محاولته لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالتعادل 1-1 مع هدرسفيلد تاون، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، يوم الأحد الماضي ولن يكون بوسع بطل إنكلترا 20 مرة تحقيق أفضل من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.  

وقال يونغ لموقع النادي على الإنترنت "لقد قلت على مدار سنوات إن نادينا يجب أن يتحدث عن إحراز الألقاب وحصد البطولات. فعلنا ذلك على مدار السنوات وبالنسبة لناد بحجم نادينا فإن الحديث عن إنهاء الموسم في المربع الذهبي هو شيء محبط في حد ذاته".  

وبدا أن أولي غونار سولشار سيقود يونايتد إلى المربع الذهبي بعد تعيينه بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول لكن الفريق بدأ في التراجع بعد تعيينه بعقد دائم في مارس/أذار الماضي.  


 

مانشستر يونايتد آشلي يونغ
السابق مانشستر سيتي على بعد فوز من ال
اقرأ
مانشستر سيتي على بعد فوز من اللقب بعد نصر قيصري على ليستر - شاهد هدف كومباني
التالي لقاء خاص مع بيار إيميريك أوبام
اقرأ
لقاء خاص مع بيار إيميريك أوباميانغ

آخر الأحداث