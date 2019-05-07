يونغ ينتقد طموحات مانشستر يونايتد المحدودة !

وأخفق يونايتد في محاولته لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالتعادل 1-1 مع هدرسفيلد تاون، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، يوم الأحد الماضي ولن يكون بوسع بطل إنكلترا 20 مرة تحقيق أفضل من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال يونغ لموقع النادي على الإنترنت "لقد قلت على مدار سنوات إن نادينا يجب أن يتحدث عن إحراز الألقاب وحصد البطولات. فعلنا ذلك على مدار السنوات وبالنسبة لناد بحجم نادينا فإن الحديث عن إنهاء الموسم في المربع الذهبي هو شيء محبط في حد ذاته".

وبدا أن أولي غونار سولشار سيقود يونايتد إلى المربع الذهبي بعد تعيينه بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول لكن الفريق بدأ في التراجع بعد تعيينه بعقد دائم في مارس/أذار الماضي.



