وولفرهامبتون افتقد خيمينيز والمدرب يبحث عن البدائل

وسيغيب خيمينيز خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية عقب تعرضه لكسر في الجمجمة.

وفي غياب هدافه ونجم هجومه لم يشكل ولفرهامبتون خطورة تذكر تقريباً على شباك ليفربول في مواجهتهما في الدوري الإنكليزي أمس الأحد وانتهت المباراة بفوز حامل اللقب في ملعبه أنفيلد 4-0.

وقال نونو للصحفيين بعد الهزيمة الثقيلة "نفتقد راؤول. تأثير غيابه على فريقنا واضح تماماً ولا شك في ذلك. لكن علينا التوصل إلى حلول. حاولنا وضع أكثر من لاعب في هذا المركز ولم ننجح في ذلك.

علينا العمل على تحقيق ذلك وبسرعة بداية من الأسبوع الحالي لأننا لا نستطيع أن نتحمل تكرار هذا الأداء مرة أخرى".

ولم يحدد ولفرهامبتون موعدا لعودة خيمنيز إلى التشكيلة وقال إنه لن يتعجل في إعادته إلى المباريات.

وأضاف المدرب "يتعافى في منزله. الأمر يتطلب وقتا ونحن سعداء بعودته إلى بيته. وأعتقد أنه سيكون تحت إشراف الأطباء خلال هذه الفترة. لكني تحدثت إليه وسأراه قريباً".

وختم المدرب البرتغالي قائلاً "هو على اتصال بزملائه في الفريق وسيعود بالتأكيد إلى التشكيلة".