ولفرهامبتون ينتصر في آخر مباراة على أرضه

وسجل اللاعب البلجيكي لياندير ديندونكير (75) الهدف الوحيد في المباراة الأخيرة لفريق ولفرهامبتون على ملعبه هذا الموسم.

ويقدم فريق الذئاب موسماً رائعاً في الـ"بريميرليغ" إذ أنه يحتل المركز السابع برصيد 57 نقطة فيما غادر فولهام الدوري الممتاز منذ فترة وهو يأتي في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة.

وعلى ملعب لندن، دك وست هام يونايتد شباك ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

وسجل كل من النمساوي ماركو أرناوتوفيتش (16 و69) و ريان فريدريكس (72) ثلاثية الفريق اللندني الذي يحتل المركز 11 برصيد 49 نقطة وساوثهامبتون، المركز 16 برصيد 38 نقطة.

