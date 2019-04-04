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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ولفرهامبتون يضم خيمينيز بشكل نهائي

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أعلن نادي ولفرهامبتون الإنكليزي الخميس أنه ضم إلى صفوفه بشكل نهائي المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز المعار من بنفيكا البرتغالي، مقابل رقم قياسي في تاريخ النادي.

Reuters

وذكرت الصحافة البريطانية أن ولفرهامبتون ضم اللاعب المكسيكي البالغ 27 عاما لمدة أربعة مواسم مقابل 32 مليون جنيه استرليني (37,5 مليون يورو)، في أعلى صفقة يبرمها النادي في تاريخه.

وخيمينيز هو هداف ولفرهامبتون مع 15 هدفا في جميع المسابقات، منها 12 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وصرح خيمينيز بعد توقيع العقد "أريد أن أدخل التاريخ هنا، مع النادي. مع زملائي، أريد نقل الفريق الى المقدمة في الدوري الممتاز. أعتقد بأن هذا هو ما نريده جميعا، وأننا نملك جميعا الطموح لتحقيقه".

ومع توقيع خيمينيز يكون ولفرهامبتون المتحفز قد أنفق مبلغ 164 مليون جنيه استرليني (192 مليون يورو) منذ أن اشتراه التكتل الصناعي الصيني "فوسون أنترناشينال" عام 2016.

وكان ولفرهامبتون صعد الموسم الماضي الى الدوري الممتاز بعد أن تصدر الدرجة الأولى (الثانية عمليا)، ويحتل المركز السابع برصيد47 نقطة، كما أنه يتهيأ لخوض نصف نهائي كأس انكلترا الأحد ضد واتفورد.

راؤول خيمينيز ولفرهامبتون
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