ولفرهامبتون يضم خيمينيز بشكل نهائي

وذكرت الصحافة البريطانية أن ولفرهامبتون ضم اللاعب المكسيكي البالغ 27 عاما لمدة أربعة مواسم مقابل 32 مليون جنيه استرليني (37,5 مليون يورو)، في أعلى صفقة يبرمها النادي في تاريخه.

وخيمينيز هو هداف ولفرهامبتون مع 15 هدفا في جميع المسابقات، منها 12 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وصرح خيمينيز بعد توقيع العقد "أريد أن أدخل التاريخ هنا، مع النادي. مع زملائي، أريد نقل الفريق الى المقدمة في الدوري الممتاز. أعتقد بأن هذا هو ما نريده جميعا، وأننا نملك جميعا الطموح لتحقيقه".

ومع توقيع خيمينيز يكون ولفرهامبتون المتحفز قد أنفق مبلغ 164 مليون جنيه استرليني (192 مليون يورو) منذ أن اشتراه التكتل الصناعي الصيني "فوسون أنترناشينال" عام 2016.

وكان ولفرهامبتون صعد الموسم الماضي الى الدوري الممتاز بعد أن تصدر الدرجة الأولى (الثانية عمليا)، ويحتل المركز السابع برصيد47 نقطة، كما أنه يتهيأ لخوض نصف نهائي كأس انكلترا الأحد ضد واتفورد.