وكيل أعمال تشاكا يثير الجدل بشأن موكله وأرتيتا

وتوترت العلاقة بين تشاكا وجمهور أرسنال منذ ردّ فعله الغاضب بعد تعرضه لصيحات استهجان حين استبدل في مباراة ضد كريستال بالاس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعدها سحب منه المدرب السابق أوناي إيمري شارة القيادة.

وأبلغ خوسيه نوجيرا وكيل أعمال تشاكا صحيفة بليك السويسرية: "سأقولها بكل صراحة وصدق، توصلنا لاتفاق مع هيرتا برلين ويرغب تشاكا في الانتقال إلى برلين، أبلغنا راؤول سانيي (مدير الكرة في أرسنال) والمدير الرياضي إيدو بالإضافة إلى المدرب الجديد ميكيل أرتيتا".

وتابع: "تمّ إخطار أرسنال بكل الخطوات، اللاعب وهيرتا واضحان تماماً، الأمر يتوقف فقط على قيمة الانتقال".

وساند أرتيتا لاعبه تشاكا أمام الصحفيين وحثه على النجاح مع فريقه اللندني حتى أنّه ذكر أنّ اللاعب الدولي السويسري كان ضمن قائمته للأسماء المقترحة للانضمام إلى مانشستر سيتي حين كان يعمل مساعداً للمدرب بيب غوارديولا.



لكن وكيل اللاعب قال إنّ المدرب الإسباني أبلغ تشاكا (27 عاماً) بشكل منفرد بأنّ له مطلق الحرية في مغادرة النادي في نهاية الموسم مما أثار غضب اللاعب.