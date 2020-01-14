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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

وست هام يعلن إصابة حارسه فابيانسكي

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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي غياب الحارس أوكاش فابيانسكي لفترة تصل إلى أسبوعين بسبب معاناته من إصابة أعلى الفخذ.

AFP

وخضع الحارس البالغ عمره 34 عاماً لجراحة عضلية بعد إصابته في  أيلول/سبتمبر الماضي وعاد إلى الملاعب نهاية العام الماضي، لكنه خرج من الملعب بعد 13 دقيقة من مباراة انتهت بالهزيمة 1-0 أمام شيفيلد يونايتد يوم الجمعة الماضي.  

وقال وست هام إن الفحوص أظهرت معاناة الحارس البولندي من إصابة معتادة بعد الجراحة السابقة.  

ونقل موقع النادي عن ريتشارد كولينغ رئيس الجهاز الطبي قوله في بيان "من الجيد أن إصابة أوكاش لم تتفاقم بعد الإصابة السابقة.. نتوقع أن يكون أوكاش جاهزاً مرة أخرى في غضون أسبوعين".  

وتراجعت نتائج وست هام بعد إصابة فابيانسكي، إذ كان يحتل المركز الخامس قبل أن يصبح بالمركز 17 عندما عاد الحارس البولندي أمام ليستر سيتي في 28 ديسمبر كانون الأول.  

وبعد الخسارة أمام شيفيلد بات وست هام يقبع بالمركز 16 برصيد 22 نقطة من 21 مباراة قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل.

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