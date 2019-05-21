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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وسائل إعلام: بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي كمدير والحارس العملاق يعلق

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أخرى اليوم الثلاثاء أن بيتر تشيك حارس أرسنال سيعود إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب المدير الرياضي عندما يعتزل اللعب بعد المواجهة بين الناديين في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الشهر.

Reuters

ويبلغ حارس منتخب التشيك السابق من العمر 37 عاماً وخاض 124 مباراة دولية وقضى 11 موسماً في ستامفورد بريدج وفاز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنكليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2015.  

وأعلن تشيك في وقت سابق إنه سيعتزل اللعب في نهاية هذا الموسم.  

وسيواجه أرسنال منافسه اللندني نادي تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو عاصمة أذربيجان في 29 أيار/ مايو .

من جهته غرّد الحارس العملاق بالقول إنه وعلى الرغم من الأخبار التي أشيعت اليوم حوله، سوف يتخذ قراراً بشأن مستقبله بعد المباراة الأخيرة، مؤكداً أن تركيزه الوحيد الآن هو الفوز بالدوري الأوروبي مع أرسنال.

 

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