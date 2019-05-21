ويبلغ حارس منتخب التشيك السابق من العمر 37 عاماً وخاض 124 مباراة دولية وقضى 11 موسماً في ستامفورد بريدج وفاز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنكليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2015.

وأعلن تشيك في وقت سابق إنه سيعتزل اللعب في نهاية هذا الموسم.

وسيواجه أرسنال منافسه اللندني نادي تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو عاصمة أذربيجان في 29 أيار/ مايو .

من جهته غرّد الحارس العملاق بالقول إنه وعلى الرغم من الأخبار التي أشيعت اليوم حوله، سوف يتخذ قراراً بشأن مستقبله بعد المباراة الأخيرة، مؤكداً أن تركيزه الوحيد الآن هو الفوز بالدوري الأوروبي مع أرسنال.