واتفورد يقيل مدربه غارسيا ويعيّن سانشيز

وكتب النادي في بيان: "يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل مدربه خافي غارسيا"، مضيفاً أنّه عيّن مدرب جديد هو كيكي سانشيز".

وعاد سانشيز (54 عاماً)، مدرب الأهلي والعين الإماراتيين السابق، إلى واتفورد بعدما أشرف عليه في موسم 2016 وقاده إلى نصف نهائي الكأس.

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club’s new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79 — Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019

وحظي غارسيا بشعبية في ملعب "فيكارادج رود" بعدما قاد النادي إلى المركز الحادي عشر في الدوري وإيصاله إلى نهائي مسابقة الكأس للمرة الاولى في 35 عاماً.

لكن الفريق الذي خسر صفر-6 امام مانشستر سيتي القوي في نهائي الكأس، أحرز نقطة يتيمة في أول أربع مباريات من الموسم الجديد، ليدفع غارسيا الثمن باكرا.

