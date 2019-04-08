هيغواين يرغب بالبقاء مع تشلسي

وصرح هيغواين (31 عاما) الإثنين للموقع الالكتروني لتشلسي "من وجهة نظر شخصية، أريد أن اقدم أفضل ما لدي من أجل أن أكون هنا الموسم المقبل. هذه هي نيتي (...). لدي النية بالبقاء هنا".

وشدد اللاعب الذي أعلن أواخر آذار/مارس اعتزال اللعب دوليا للتفرغ للدوري الإنكليزي، على أنه "سعيد هنا. بالطبع، إنها فترة تأقلم، لكني آمل في أن استطيع إنهاءها بشكل جيد، وإن لم يكن لدي متسع من الوقت".

وانضم هيغواين في كانون الثاني/يناير 2019 الى تشلسي على سبيل الإعارة، قادما من نادي ميلان حيث كان أيضا معارا من يوفنتوس.

ولم يسجل الأرجنتيني مع تشلسي سوى ثلاثة أهداف في 11 مباراة.

وكان مدرب تشلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري قد أعرب الأسبوع الماضي عن رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم للذي أبدع بإشرافه سابقا في نادي نابولي. وقال ردا على سؤال بهذا الشأن "نعم بالطبع، لكن ذلك يرتبط بالنادي (تشلسي) ويوفنتوس، والوضع غير واضح في الوقت الراهن".

وأضاف "أعتقد أن عليه التحسن، بدنيا، ذهنيا. لكن أعتقد أيضا أنه سيكون مفيدا جدا لنا في القسم الأخير من الموسم. تعرفون أنه في الأشهر الأولى، اللعب في الدوري الممتاز ليس سهلا، وهذه مشكلة عانى منها (مهاجم برشلونة الإسباني حاليا الأوروغوياني لويس) سواريز في موسمه الأول مع ليفربول".

وحتى في حال الاتفاق بين يوفنتوس وتشلسي على جعل ارتباط هيغواين بالأخير دائما، سيكون حصول الانتقال مرتبطا بعقوبة منع إبرام التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين، المفروضة على تشلسي بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا) لمخالفته قواعد انتقالات اللاعبين القصّر.

واستأنف تشلسي هذه العقوبة، ومن المقرر أن يتم النظر في الاستئناف هذا الخميس من قبل الطرف المختص في الفيفا.