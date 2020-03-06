هودجسون مستمر في قيادة كريستال بالاس

وأعرب مدرب منتخب إنكلترا وليفربول السابق البالغ من العمر 72 عاما، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي اللندني، الذي كان من المفترض أن ينتهي هذا العام.

وقال هودجسون في تصريح للموقع الرسمي للنادي "أنا فخور بما حققناه منذ تعييني قبل عامين ونصف العام، وأتطلع إلى أن نعمل معا في المستقبل المنظور".

وأضاف "الجميع يعرف شعوري تجاه النادي الذي كنت أدعمه عندما كنت صبيا. أشعر بروابط مميزة مع الجماهير وأعرف أنني وملاك النادي واللاعبين نعمل معاً جميعاً لتحقيق نفس الهدف".

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة ستيف باريش "أنا سعيد لأنّ روي وافق على تمديد عقده مع النادي، وعزّز التزامه بمساعدتنا في استمرار هذه الفترة من الاستقرار غير المسبوق في الدرجة الممتازة".

ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر على جدول ترتيب البطولة الإنكليزية، برصيد 36 نقطة.