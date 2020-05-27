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الدوري الإنكليزي الممتاز

هندرسون: استلام درع الدوري دون مشجعين سيكون غريباً

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قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن استلام درع الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم دون مشجعين في الملعب سيكون ”غريبا“.

Reuters

ويحتاج ليفربول إلى ست نقاط من آخر تسع مباريات لإحراز اللقب لأول مرة في 30 عاما لكن لم يتضح بعد الموعد المنتظر لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس/آذار بسبب جائحة كوفيد-19.

ولن يتم السماح للمشجعين بحضور المباريات في ظل الالتزام بتعليمات الحكومة عند عودة المنافسات الرياضية.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”بكل تأكيد سيكون شعوري مختلفا لأنه إذا فاز المرء بأي درع واستلمه دون حضور مشجعين يصبح الأمر غريبا تماما“.

وأضاف ”لم تحسم الأمور ولا يزال أمامنا بعض العمل الذي نحتاج إلى أدائه. نريد إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة لضمان استكمال الموسم بنفس المستوى“.

وتابع ”بعد ذلك، وبغض النظر عن الفوز أو غير ذلك، فإن (استلام) الدرع دون وجود الجماهير... سيكون أمرا نحتاج إلى التعامل معه عندما يحدث“.

وبدأت الفرق التدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي وستشارك الأندية في تصويت يوم الأربعاء بخصوص السماح للاعبين بالتدريب بشكل أكثر تقاربا تمهيدا لاستئناف الموسم في وقت لاحق.

ليفربول الإنكليزي جوردان هندرسون
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