هاري كين يشيد بمورينيو ومسيرته الجديدة مع توتنهام

ويتصارع توتنهام مع تشيلسي على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى المدرب البرتغالي المسؤولية خلفاً لللأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشهر الماضي وكان الفريق في المركز 14 لكنه قاده للفوز في أربع بين اخر خمس مباريات بالدوري ليتقدم للمركز الخامس متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء: "استعدنا زخمنا وقوة الدفع التي كنا نملكها، لكن المباراة المقبلة صعبة، لو نجحنا في الفوز بها سنتقدم للأمام في الترتيب، لدينا عدة مباريات خلال فترة الأعياد ونشعر أننا نستطيع الفوز بالتأكيد".

وبعد مواجهة تشيلسي سيستضيف توتنهام فريق برايتون أند هوف ألبيون صاحب المركز 13 وسينتقل بعدها للقاء نوريتش سيتي المتأخر في الترتيب ثم يلتقي ساوثهامبتون.

وأشاد كين بتأثير مورينيو على الفريق قائلاً إنّ الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات خاصة بعد الفوز على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد الماضي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف قائد منتخب إنكلترا: "نشعر بأننا على ما يرام، نسجل في كل مباراة منذ تولى المدرب الجديد المسؤولية، إذا تمكنا من مواصلة ذلك وتحقيق الانتصارات مثلما حدث على ملعب ولفرهامبتون طوال الموسم ستكون الأمور على خير ما يرام".

وقال كين الذي خاض معظم مسيرته مع الفريق الأول تحت قيادة بوكيتينو إنه كان حريصاً على التعلم من مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي

وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.



وأضاف: "إنه يملك أسلوبه الخاص في العمل، بالنسبة لي فأنا أتعلم منه، من الجيد اكتساب خبرات جديدة ومعرفة الطرق المختلفة لعمل المدربين".

