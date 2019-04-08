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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

نيوكاسل يفتقد مدافعه فلوريان لوجن حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الانكليزي اليوم الاثنين أن مدافعه فلوريان لوجن سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي عقب تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى خلال الخسارة 1-صفر أمام كريستال بالاس السبت الماضي.

Reuters

 

وخرج الفرنسي لوجن على محفة في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على استاد "سانت جيمس بارك" عقب التحام مع أندروس تاونسند جناح بالاس. 

وذكر نيوكاسل على موقعه "سيغيب لوجن حتى نهاية الموسم الحالي وسيتم اعطاء المزيد من التفاصيل بشأن تعافيه في المدى القريب". 

وغاب لوجن (27 عاما) عن بداية الموسم عقب تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى في الفترة التي تسبق الموسم لكنه لعب 13 مرة في كافة المسابقات منذ عودته في يناير كانون الثاني الماضي. 

ويحتل نيوكاسل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطة من 33 مباراة.

نيوكاسل يونايتد
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