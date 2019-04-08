نيوكاسل يفتقد مدافعه فلوريان لوجن حتى نهاية الموسم

وخرج الفرنسي لوجن على محفة في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على استاد "سانت جيمس بارك" عقب التحام مع أندروس تاونسند جناح بالاس.

وذكر نيوكاسل على موقعه "سيغيب لوجن حتى نهاية الموسم الحالي وسيتم اعطاء المزيد من التفاصيل بشأن تعافيه في المدى القريب".

وغاب لوجن (27 عاما) عن بداية الموسم عقب تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى في الفترة التي تسبق الموسم لكنه لعب 13 مرة في كافة المسابقات منذ عودته في يناير كانون الثاني الماضي.

ويحتل نيوكاسل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطة من 33 مباراة.