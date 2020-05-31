موهوب ليفربول: أخبرت ريال مدريد أنني أرفض لقاء راموس بعد حادثته مع صلاح"

قال موهوب ليفربول هارفي إليوت إنّه رفض الالتقاء بسيرجيو راموس بسبب ما فعله الأخير بزميله الحالي محمد صلاح في نهائي الأبطال.

وكشف إليوت عن اقترابه كثيراً من ريال مدريد العام الماضي عندما كان لاعباً مع فولهام، لكنه رفض الاجتماع بقائد الفريق الملكي الذي كان يريد إقناعه باللعب مع الفريق الإسباني.

وقال إليوت (17 عاماً) إنه أثناء قيامه بجولة في ملعب سانتياغو برنابيو عندما كان يلعب مع فولهام عُرض عليه الاجتماع بسيريجو راموس فأجاب: "لا، شكراً، أنا لا أحبه بعدما فعله مع محمد صلاح".

وتسبب راموس بإصابة المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، إذ خرج الفرعون قبل أن يكمل الشوط الأول، وأظهرت لقطات الفيديو وجود احتمال كبير لتقصد راموس بإلحاق الضرر بصلاح.

وعاش عشاق كرة القدم من الشارع المصري والعربي على أعصابهم عدة أسابيع بسبب إمكانية غياب صلاح عن كأس العالم 2018، لكن النجم المصري تمكن من المشاركة وقتها وغاب عن المواجهة الأولى لبلاده فقط.



وكان إليوت مطلوباً بشدة من قبل ريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وغيرهم، لكنه اختار ليفربول الذي يشجعه منذ الصغر في النهاية، وذلك مقابل صفقة لم يكشف عن قيمتها.

وأشاد الألماني يورغن كلوب باللاعب الذي لعب سبع مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم: "من السهل أن تقتنع به في التدريبات، كان بإمكانه الذهاب لأي مكان، لكنه اختار أن يكون جزءاً من ليفربول في النهاية".