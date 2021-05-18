موعد مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة تشيلسي وليستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل تشيلسي أن يواصل نتائجه الملفتة في الدوري الممتاز والتي جعلته يقترب كثيراً من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حاله كحال ليستر سيتي العنيد.

مباراة تشيلسي وليستر سيتي - معلومات البث مباشر



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وستبث مباراة تشيلسي وليستر سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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