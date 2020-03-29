مورينيو يقرر عودة لاعبي توتنهام للتدريبات بطريقة مبتكرة

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد أنّ مورينيو قرّر الاعتماد على التكنولوجيا في سبيل الحفاظ على جاهزية لاعبيه لعودة المنافسات الرسمية.

وأوضحت الصحيفة أنّ مورينيو سيعمل مع كادره الفني على متابعة تدريبات لاعبي توتنهام عبر الفيديو لتجاوز حالة الحظر التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويسعى مورينيو إلى التقليل من تأثير العزل المنزلي على لياقة لاعبيه استعداداً لاستكمال منافسات الدوري الممتاز التي تم إيقافها مؤقتاً حتى أواخر شهر نيسان/أبريل المقبل.

وفرض انتشار وباء كورونا إيقاف معظم النشاطات الرياضية حول العالم وقيوداً على تحركات الناس في الدول التي يعيشون بها.

ويأمل مورينيو أن يكون توتنهام قادراً على المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال عودة الحياة إلى طبيعتها في الأسابيع المقبلة.

وظل لاعبو توتنهام على تواصل مع كادرهم التدريبي في الأيام الماضية بشكل فردي، وتنص الخطة الجديدة على محاولة إجراء تدريبات جماعية بذات الوقت في حدائقهم المنزلية ولكن من خلال تقنية الفيديو.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الممتاز بفارق سبع نقاط عن تشيلسي الرابع.