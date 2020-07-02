مورينيو يشتكي من طول المدة بين مباريات توتنهام

وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من يوم الخميس وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-صفر على وست هام يونايتد في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وقال المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي قبل المواجهة ”أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة.“

وأضاف مورينيو ”الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز.“

وعبر مورينيو أيضا عن أمله في أن يقدم لاعب الوسط تانغي ندومبيلي أداء متميزا مع التشكيلة.

واستبدل ندومبيلي صاحب الصفقة القياسية في النادي اللندني بين الشوطين خلال آخر مباراة لتوتنهام قبل توقف الدوري الإنكليزي في منتصف مارس/آذار الماضي ولم يشارك من يومها في أي مباراة وتعرض لبعض الانتقادات.

وقال مورينيو عن ذلك ”أعتقد أن ندوميبلي سيقدم أداء متميزا. كرة القدم مليئة باللاعبين الذين كانت بداياتهم صعبة ثم جاءت النهايات جيدة. عندما تكون الموهبة حاضرة يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء على مستوى التكيف في صفوف الفريق".

”في الكثير من الأندية الأخرى يكون من الطبيعي أحيانا وجود لاعبين كبار على مقاعد البدلاء مثل مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ. وفي توتنهام على الجميع أن يفهموا أن حدوث ذلك أمر طبيعي أيضا.“

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 45 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.