English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مورينيو لا يتوقع رحيل آلي عن توتنهام

من قبل

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي إنه لا يتوقع رحيل ديلي آلي عن الفريق في يناير/كانون الثاني الحالي.

Reuters

وشارك اللاعب البالغ 24 عاماً والذي تعرض لعدة انتقادات من مدربه، في أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم منها ثلاث مرات كاحتياطي.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين آلي وباريس سان جيرمان الذي يتولى تدريبه مدربه السابق ماوريسيو بوتشيتينو، لكن مورينيو لا يعتقد إمكانية حدوث ذلك. 

 وأبلغ مورينيو الصحفيين "أتوقع استمراره وأنا أقول ذلك منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية. لا أتوقع رحيل أو مجيء أي لاعب". 

وأضاف "اقتربنا من نهاية فترة الانتقالات. لا أعتقد أنه سيحدث أي شيء لكن الأمور ما زالت مفتوحة. كرة القدم هي كرة القدم وفترة الانتقالات ما زالت قائمة وفي بعض الأحيان تحدث بعض الأمور غير المتوقعة لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك". 
          

جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام ديلي آلي
السابق قمّة إيفرتون وليستر سيتي تنتهي
اقرأ
قمّة إيفرتون وليستر سيتي تنتهي بالتعادل
التالي

آخر الأحداث