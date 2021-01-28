مورينيو لا يتوقع رحيل آلي عن توتنهام

وشارك اللاعب البالغ 24 عاماً والذي تعرض لعدة انتقادات من مدربه، في أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم منها ثلاث مرات كاحتياطي.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين آلي وباريس سان جيرمان الذي يتولى تدريبه مدربه السابق ماوريسيو بوتشيتينو، لكن مورينيو لا يعتقد إمكانية حدوث ذلك.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "أتوقع استمراره وأنا أقول ذلك منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية. لا أتوقع رحيل أو مجيء أي لاعب".

وأضاف "اقتربنا من نهاية فترة الانتقالات. لا أعتقد أنه سيحدث أي شيء لكن الأمور ما زالت مفتوحة. كرة القدم هي كرة القدم وفترة الانتقالات ما زالت قائمة وفي بعض الأحيان تحدث بعض الأمور غير المتوقعة لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك".

