مورينيو: بايل يجب أن يقاتل ليعود إلى تشكيلة توتنهام

وكان اللاعب البالغ 31 عاما قد عاد الى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، حيث عانى صعوبات في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

لكنه تأثر كثيرا من تراجع لياقته البدنية ودفع به مدربه تقريبا في مباريات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فخاض 45 دقيقة فقط في الدوري الإنكليزي منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مورينيو "لا يمكنني تقديم الدقائق للاعبين. لكننا نعرف الصعوبات التي عاناها في الموسمين الماضيين، نعرف انه وصل مصابا وعانى مطبات صغيرة هذا الموسم".

ويتوق بايل للعودة الى الملاعب خصوصا في ظل استعداد منتخب بلاده لخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وأضاف مورينيو "الشيء الأهم بالنسبة إليه أن يبقى مستقرا في التمارين دون مشكلات".

وتابع "عندما يتدرب لاعب باستقرار وكثافة مرتفعة ودون مشكلات، عندها يصبح جاهزا، ليس لخوض الدقائق لكن لكسب الدقائق، وهذا شيء مختلف".