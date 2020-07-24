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الدوري الإنكليزي الممتاز

منزل لاعب من فريق ليفربول يتعرض للسرقة

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قالت وسائل إعلام بريطانية إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

AFP

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل. 

وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق. 

وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشيلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم. 

وتعرض منزل مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، للسطو أيضاً خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في شباط/فبراير من العام الماضي.
 

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