معنويات أرتيتا جيدة وبتحسن مستمر

أكد نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم الخميس أن معنويات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا جيدة وهو بات في حال "أفضل بكثير" معاودا العمل من منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي اللندني الأسبوع الماضي إصابة أرتيتا (37 عاما) بفيروس "كوفيد-19"، في خطوة تطلبت وضع كامل أفراد الفريق في الحجر الصحي لفترة أسبوعين.

وفي ظل إصابة أرتيتا وبعده لاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي، اتخذت رابطتا الدوري الممتاز "برميرليغ" ودوري كرة القدم الإنكليزية ("اي أف أل" المعنية بالدرجات الثلاث الأخرى للبطولة المحلية)، قرارا بتعليق المنافسات حتى مطلع نيسان/أبريل، وهي فترة تم اليوم تمديدها الى ختام الشهر المذكور، إثر اجتماع للرابطتين والسلطات المعنية بكرة القدم الإنكليزية.

وأشار أرسنال في بيان الى ان "ميكل يشعر بحال أفضل بكثير".

وتابع "معنوياته جيدة، ويقوم بإعداد الخطط المفصّلة مع المدربين (في الجهاز الفني) ويتحدث الى اللاعبين بشكل دوري".

وكان أرتيتا ذكر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تعافى: "لقد خضعت لتحاليل وجاءت سلبية وأثبتت آنني تعافيت من الفيروس. أشكر الله واللاعبين وكل من ساندني".