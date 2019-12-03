مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في بث مباشر وحصري

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي فرصة ستكون سانحة لمشتركي قنوات beIN SPORTS لمتابعة اللقاء المرتقب لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ومستضيفه الصعب بيرنلي صاحب المركز العاشر، من خلال البث التلفزيوني المباشر أو عبر beIN CONNECT.

ويسعى مانشستر سيتي لتدارك وضعه والعودة مجدداً إلى المنافسة على الصدارة خاصة عقب تعادله خارج ملعبه في الجولة الرابعة عشرة مع مستضيفه نيوكاسل (2-2) وهو التعادل الذي جعل كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تستقر في المركز الثالث برصيد 29 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي - معلومات البث مباشر

• مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي موعدكم معها سيكون اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة بيرنلي ومانشستر سيتي يمكنكم مشاهدته باللغة العربية عبر قناة beIN SPORTS HD2.

• سينبري الزميل عصام الشوالي للتعليق على مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لمواجهة بيرنلي ومانشستر سيتي على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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