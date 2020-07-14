مدرب بورنموث متفائل قبل مواجهة مانشستر سيتي

وبفوزه الكبير 4-1 على ليستر سيتي يوم الأحد، وهو أول انتصار لبورنموث في عشر مباريات بالدوري، احتفظ فريق المدرب هاو بالأمل في البقاء بدوري الأضواء للموسم السادس على التوالي.

لكنه يظل قابعا في المركز 18 بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد ووست هام يونايتد بمنطقة الأمان وسيلتقي منافساه يوم الجمعة.

وسيلعب بورنموث مع ضيفه ساوثامبتون ثم ينهي الموسم أمام إيفرتون لكن هاو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي رغم صعوبة المهمة.



وقال هاو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة السيتيزنس "مباراة سيتي مختلفة عن أي مباراة أخرى بالدوري. يتمتع المنافس بقدرات استثنائية وبمدرب مذهل ولاعبين رائعين".

وأضاف "ستكون مهمة ثقيلة لكنني أؤمن بإمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة إذا تكاتفنا سويا".

وعن تكهنات غياب المدافع ناثان آكي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة أعلى الفخذ قال هاو "ليست إصابة خطيرة ولا أعرف إن كان سيشارك مجددا هذا الموسم. لا يمكن التأكيد أو النفي".

كما يفتقد بورنموث الثلاثي كريس ميفام وسايمون فرنسيس وآدم سميث في زيارة سيتي.

