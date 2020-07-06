مدرب برايتون يشيد بتجربة كلوب مع ليفربول

وأنعش كلوب حظوظ ليفربول منذ توليه المسؤولية في 2015 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما قاد الفريق للفوز بأول ألقابه في الدوري الإنكليزي الممتاز في 30 عاماً هذا الموسم.

ويحتل برايتون المركز 15 برصيد 36 نقطة متقدماً بتسع نقاط على منطقة الهبوط وسيستضيف البطل الجديد للدوري الممتاز يوم الأربعاء وقال بوتر إنه يجهز فريقه لاختبار صعب.

وقال في مؤتمر صحفي افتراضي "استحق ليفربول عن جدارة التتويج بلقب الدوري وسيكون من الرائع اختبار قدراتنا أمامه، نجح يورغن في بناء فريق رائع. تتحلى هذه المجموعة بالقوة والروح المعنوية العالية. لديهم عزيمة لا تلين للفوز بالمباريات.

وأضاف "هناك أندية قوية في صدارة كرة القدم الإنكليزية. ليفربول في حالة رائعة وأتوقع أن ينافس على كل الألقاب لسنوات مقبلة".

وحقق برايتون سبع نقاط من أربع مباريات منذ استئناف الموسم وأبدى بوتر رضاه عن أداء لاعبيه. قائلاً: "سارت بعض الأشياء على ما يرام وهناك أشياء أخرى تحتاج إلى التحسن. نرغب في البناء على الأشياء الإيجابية. يتدرب اللاعبون على أعلى المستويات منذ استئناف اللعب. نحن في موقف جيد لكننا لن نشعر بالأمان إلا بعد الحصول على النتائج المرجوة".

