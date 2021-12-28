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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مباراة إيفرتون ونيوكاسل تنضم إلى قائمة المؤجلات

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انضمت مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل إلى قائمة المباريات المؤجلة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأجلت المباراة بسبب حالات كورونا في صفوف الفريق الزائر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل في ملعب غوديسون بارك معقل إيفرتون.

ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.
 

نيوكاسل يونايتد إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز فيروس كورونا
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