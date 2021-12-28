مباراة إيفرتون ونيوكاسل تنضم إلى قائمة المؤجلات

وتأجلت المباراة بسبب حالات كورونا في صفوف الفريق الزائر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل في ملعب غوديسون بارك معقل إيفرتون.

ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

