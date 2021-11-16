مانشستر يونايتد يسعى لطرح حصص تملكها الجماهير

واقترح رئيس "الشياطين الحمر" الأميركي جويل غلايزر مخططاً لتمكين المشجعين من اقتناء حصة في النادي الشمالي العريق.

وتأتي هذه الخطوة من عائلة غلايزر الأميركية مالكة النادي، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة ضد يونايتد عقب قرار مشاركته في دوري السوبر الأوروبي الذي لم يبصر النور وانهار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه رسمياً، ما أدى إلى تأجيج مشاعر أنصار النادي الذين اقتحموا ملعب أولد ترافورد.

وقال غلايزر في منتدى للجماهير إنه يأمل أن يؤدي الاقتراح إلى "إعادة (تصويب) العلاقات" مع المشجعين.

وأفاد النادي أن المناقشات مع رابطة جماهير مانشستر يونايتد جارية منذ "عدة أشهر" لكن من دون أن يمنح أي مؤشر بالنسبة للموعد النهائي لاختتام هذه المحادثات.

وقال النادي في بيان "نجري محادثات متقدمة مع رابطة جماهير يونايتد حول خطة مشاركة المشجعين والتي من شأنها أن تفتح طريقًا للجماهير للحصول على حصة ملكية ذات مغزى بمرور الوقت في مانشستر يونايتد".

وتابع "هذا من شأنه أن يمنح المشجعين صوتاً جماعياً قوياً داخل هيكل المُلكية لدينا، ويساعد على ترسيخ روح جديدة من الشراكة طويلة الأمد بين المشجعين والنادي".

ومن المقرر أن يتم إنشاء فئة جديدة من الأسهم تحمل نفس حقوق التصويت مثل تلك الخاصة بعائلة غلايزر التي وضعت يدها على النادي في عام 2005.