مانشستر يونايتد سينهي ثالثاً إن حصل هذا الأمر!

ويخوض يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، معركة على المركز الثالث مع تشيلسي (66 نقطة) وتوتنهام هوتسبير (64 نقطة) وأرسنال (63 نقطة).

وسيضمن المركز الثالث تأهل يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يعني وفقا لحسابات سولشار الفوز على أي من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أو تشيلسي على الأقل عندما يزوران أولد ترافورد خلال جولتين على التوالي خلال الشهر الحالي.



وقال سولشار للصحفيين قبل استضافة وست هام يونايتد غدا السبت "نحتاج حصد أقصى عدد ممكن من النقاط وأعتقد حصولنا على 15 نقطة سيضمن لنا المركز الثالث لأننا نأمل في الفوز على تشيلسي خلال المباريات المقبلة.

"نريد احتلال المركز الثالث. المركز الرابع أيضا هدفنا لكن نريد حصد 15 نقطة. تركيزنا منصب حاليا على مواجهة وست هام".

وعقب الهزيمة مرة واحدة في أول 17 مباراة بقيادة سولشار تلقى يونايتد الخسارة في أربع بين اخر خمس مباريات في كافة المسابقات.

وبرر المدرب النرويجي ذلك لغياب الحسم أمام المرمى حيث أخفق يونايتد في ارسال تسديدة واحدة بين إطار المرمى خلال خسارته 1-صفر على أرضه أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف سولشار "قدمنا أداء رائعا لكن مؤخرا لم نتمتع بالحسم والفعالية بالقدر الكافي أمام المرمى. كان ينبغي الفوز على أرسنال وولفرهامبتون بالدوري وفقا للفرص التي سنحت لنا خلال المباراتين.

نتدرب جيدا وكمهاجم أدرك أهمية الثقة في النفس بالنسبة لأي مهاجم".