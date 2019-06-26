مانشستر يونايتد توصّل إلى اتفاق مع كريستال بالاس لضم وان بيساكا

وخاض وان بيساكا (21 عاما) 42 مباراة في الدوري الإنكليزي في صفوف النادي اللندني لكنه لفت الأنظار بشكل لافت الموسم الماضي.

وسيصبح وان بيساكا أغلى مدافع في تاريخ مانشستر يونايتد بعد خضوعه للفحص الطبي اليوم الأربعاء.

ويحتاج مانشستر يونايتد الذي حل في المركز السادس الموسم المنصرم ولن يشارك في دوري أبطال أوروبا إلى إجراء تعزيزات على صفوفه لا سيما في خط الدفاع.

وكان إيجاد لاعب في هذا المركز أولوية بالنسبة إلى مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير لا سيما بعد رحيل قائد الفريق الإكوادوري أنطونيو فالنسيا وتقدم أشلي يونغ في السن.

وسيصبح وان بيساكا ثاني لاعب ينتقل إلى صفوف الشياطين الحمر الذي أتم صفقة انتقال الجناح الويلزي دانيال جيمس من سوانسي سيتي قبل 10 أيام.



