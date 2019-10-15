ماتيب وأليسون يقتربان من العودة لتشكيلة ليفربول

وأصيب الكاميروني ماتيب خلال فوز ليفربول 1-صفر على شيفيلد يونايتد في 28 سبتمبر/أيلول وغاب عن انتصار فريقه 4-3 على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والفوز 2-1 على ليستر سيتي في الدوري هذا الشهر.

ومن المرجح أن يلعب ماتيب (28 عاما)، الذي شارك أساسيا في ست مباريات بالدوري حتى الآن، بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك عندما يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم.

ولعب جو غوميز وديان لوفرين بدلا من ماتيب في آخر مباراتين.

وتدرب البرازيلي أليسون مع حراس ليفربول اليوم الثلاثاء ويأمل أن يخوض مباراته الأولى منذ إصابته في ربلة الساق أمام نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري في أغسطس/آب.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته في الدوري حتى الآن (8) ليتقدم بفارق ثماني نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد تسع نقاط متقدما بنقطتين فقط على منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عاما.

