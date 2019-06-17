ليونغبرغ مساعداً لإيميري في تدريب أرسنال

وكان ليونغبرغ، الذي عاد العام الماضي إلى أرسنال لتدريب فريق تحت 23 عاماً، جزءاً من "فريق الأحلام" الذي فاز بلقب الدوري لآخر مرة في 2004.

وسيقود ستيف بولد مساعد المدرب السابق فريق تحت 23 عاماً على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو.

وقال أرسنال في بيان "نشعر بالرضا عما أحدثه فريدي من تأثير للمساعدة في تطوير اللاعبين الشبان وقيادتهم للعب مع الفريق الأول. إنه يستحق هذا العرض".

وفي التتمة: "إلى جانب مسؤولياته التدريبية الجديدة سيكون فريدي معنياً في المقام الأول باللاعبين الشبان الذين سينتقلون للعب في الفريق الأول".

لعب ليونغبرغ مع أرسنال في الفترة من 1998 إلى 2007 وشارك في 325 مباراة وسجل 71 هدفاً. كما تم اختياره أفضل لاعب في الدوري الممتاز في موسم 2001-2002.

وقال ليونغبرغ "أشعر بحماس كبير لحصولي على هذه الفرصة لمواصلة المساعدة في التطوير والعمل مع بعض اللاعبين الشبان المتميزين ... والعمل إلى جانب اوناي لمساعدة أرسنال على الفوز بالبطولات".

وأضاف "أتطلع إلى العمل في هذا الهيكل الجديد ونقل خبرتي ومعرفتي بأسباب تحقيق النجاح على هذا المستوى".

وسيتم تكليف ليونغبرغ بمساعدة إيمري في إعادة أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل النادي في التأهل للمنافسة في أرفع بطولة قارية للأندية للموسم الثالث على التوالي.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الانكليزي الممتاز في التاسع من آب/ أغسطس.

