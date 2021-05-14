لينغارد لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي

وتألق لينغارد المعار من مانشستر يونايتد لفريق العاصمة الإنكليزية بشكل لافت خلال مباريات فريقه في أبريل الماضي حيث أحرز أربعة أهداف منها ثنائية في مرمى ليستر سيتي كما منح تمريرة حاسمة مساهما في تحقيق فريقه لانتصارين من أصل أربع مباريات.