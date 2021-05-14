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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

لينغارد لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي

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فاز مهاجم ويست هام جيسي لينغارد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر أبريل.

AFP

وتألق لينغارد المعار من مانشستر يونايتد لفريق العاصمة الإنكليزية بشكل لافت خلال مباريات فريقه في أبريل الماضي حيث أحرز أربعة أهداف منها ثنائية في مرمى ليستر سيتي كما منح تمريرة حاسمة مساهما في تحقيق فريقه لانتصارين من أصل أربع مباريات.

جيسي لينغارد وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد
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