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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول يواصل التراجع ويخسر أمام ليدز يونايتد

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واصل ليفربول أداءه المتراجع جداً في الدوري الإنكليزي الممتاز وتلقى خسارة قاسية على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

وافتتح رودريغو التسجيل لليدز في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 89 وفي ظل الضغط المكثف من ليفربول بغية حسم الفوز والنقاط الثلاثة فاجأ كريسينسيو سامرفيل أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز لليدز.

ورفع ليدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز 15 فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة السادسة عشرة في المركز التاسع.

وتلقى ليفربول الخسارة قبل استضافته نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل في قمة حاسمة على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إلى رد الاعتبار لسقوطه أمام النادي الجنوبي 1-4 ذهابا وانتزاع المركز الأول منه.

ويدين ليدز يونايتد بفوزه الثالث هذا الموسم والأول بعد ست هزائم وتعادلين، إلى حارس مرماه الفرنسي إيلان ميلييه الذي أنقذه من أهداف عدة بتصديات رائعة لكرات البرازيلي روبرتو فيرمينو والأوروغوياني داروين نونييس.
 

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