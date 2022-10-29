ليفربول يواصل التراجع ويخسر أمام ليدز يونايتد

وافتتح رودريغو التسجيل لليدز في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 89 وفي ظل الضغط المكثف من ليفربول بغية حسم الفوز والنقاط الثلاثة فاجأ كريسينسيو سامرفيل أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز لليدز.

ورفع ليدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز 15 فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة السادسة عشرة في المركز التاسع.



وتلقى ليفربول الخسارة قبل استضافته نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل في قمة حاسمة على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إلى رد الاعتبار لسقوطه أمام النادي الجنوبي 1-4 ذهابا وانتزاع المركز الأول منه.

ويدين ليدز يونايتد بفوزه الثالث هذا الموسم والأول بعد ست هزائم وتعادلين، إلى حارس مرماه الفرنسي إيلان ميلييه الذي أنقذه من أهداف عدة بتصديات رائعة لكرات البرازيلي روبرتو فيرمينو والأوروغوياني داروين نونييس.

