ليفربول يستضيف تشيلسي بذكريات خيبة 2014



وفي المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة 2019، يجد ليفربول نفسه في موقع مشابه تقريباً لما كان عليه الحال في 27 نيسان/أبريل 2014: يتصدر ترتيب الدوري الممتاز، يبحث عن لقب أول في البطولة المحلية منذ عام 1990، ويستضيف تشيلسي في ملعب أنفيلد.

في ذاك العام، غيّرت المباراة كلّ شيء، خسر "الحمر" بهدفين نظيفين أحدهما تسبب به خطأ قاتل لقائده السابق ستيفن جيرارد، وتبدل مسار الدوري بشكل جذري وصولاً إلى تتويج... مانشستر سيتي باللقب.

الأحد، يدخل ليفربول المباراة متصدراً بفارق نقطتين عن فريق الإسباني جوسيب غوارديولا، لكنه خاض مباراة أكثر، ومع الأمتار الأخيرة قبل نهاية الدوري، سيكون أيّ تعثر مكلفاً لكلوب وفريقه، لاسيما وأنّه يواجه منافساً لندنياً يتنافس مع ثلاثة فرق أخرى، على المركزين الثالث والرابع المؤهلين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشدّد كلوب على أن بال لاعبيه غير مشغول بالتجربة المريرة لربيع 2014، لاسيما وأنّ أنفيلد هو ملعبهم حيث حققوا 14 فوزاً وتعادلين في 16 مباراة ضمن الدوري الممتاز هذا الموسم.

كما سيدخل ليفربول مباراة الغد مدفوعاً بالنتيجة الإيجابية التي حققها على ملعبه الثلاثاء، بفوزه على بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبل استضافة تشيلسي "لست واثقاً من أن (تجربة 2014) تشغل بال أحد، يمكنكم أن تقولوا لكل المشجعين بأن يتجاهلوها، لا علاقة لها بنا، هذه قصة مختلفة تماماً".

أضاف: "أدعو كل من يريد التحدث إلى لاعبيّ بشأن ما حدث قبل أعوام عدة، إلى عدم القيام بذلك، نريد أن نكتب تاريخنا الخاص، أنا لست متوتراً، أشعر بالتنافس في البطولة، لكننا نرى الإيجابيات حالياً".

وتابع: "نريد أن نقوم بالخطوة المقبلة لأنّ الأمر لم ينته بعد، نشجعهم (اللاعبين) على تقديم كرة قدم جريئة، سنرتكب أخطاء لكن علينا التعامل معها".

تهديد هازار

وسيكون البلجيكي إدين هازار بنظر كلوب أحد مكامن خطر النادي اللندني غداً أيضاً في ظلّ الأداء اللافت الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، على رغم الغموض بشأن مستقبله مع الفريق.

وقال كلوب: "هازار يمر بفترة جيدة جداً، في أفضل أيامه، هو مؤهل ليكون الأفضل في العالم (...) في مواجهة فردية بين لاعبين، لا يمكن لأحد أن يدافع في مواجهته".

ويدخل فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مباراة الغد بعد فوزه الخميس على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 1-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



- تباينات سيتي بعد السقوط القاري -

إلى ذلك، يحلّ سيتي ضيفاً على كريستال بالاس في مباراة لا تخلو أيضاً من الذكريات المريرة، إذ ستجمع لاعبي غوارديولا بفريق ألحق بهم خسارة 2-3 على أرضهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولا يزال سيتي أمام امكانية التتويج برباعية تاريخية هذا الموسم، إذ أحرز كأس الرابطة وبلغ نهائي كأس إنكلترا، ويسعى للاحتفاظ بلقبه في الدوري الممتاز، ويخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



لكن سيتي يدخل لقاء الغد في أعقاب خسارته صفر-1 على ملعب توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء، في مباراة أثارت تبايناً في صفوفه لاسيما بعد انتقادات الألماني إيلكاي غوندوغان لفريقه بعدم التمتع بالجرأة الكافية على ملعب "توتنهام هوتسبر ستاديوم" الجديد في لندن.

ورأى معلقون أنّ غوارديولا اعتمد مقاربة غير معتادة تميل نحو الدفاع، لاسيما من خلال الإبقاء على نجميه البلجيكي كيفن دي بروين والألماني لوروا سانيه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة من النهاية.

وخصص غوارديولا جزءاً كبيراً من مؤتمره الصحافي الجمعة للرد على ما أدلى به غوندوغان، قائلاً "لا أتفق معه، بالطبع لا".

وتابع "ثمة مباريات نتلقى فيها هدفاً ونغيب (عن الرد)، لكن في هذه الحالة، تلقينا هدفاً ولم يحصل شيء، لا سيما الشوط الثاني، كان تحت السيطرة (...) نريد أن نقدم أداءً جيداً، لاسيما في دوري أبطال أوروبا، لكن في هذه الحالة وهذه المباراة، لا أعتقد أنني أوافق" على الانتقادات.

وشدّد الإسباني على أنّ سيتي "كان مذهلاً في الأشهر العشرين الأخيرة، وخسر مباراتين في آخر 24، عشرون شهراً نحقق خلالها فوزاً كل ثلاثة أيام، جمعنا 180 نقطة في الموسمين الماضيين".