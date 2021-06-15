ليفربول يحصل على الضوء الأخضر لتوسيع ملعب أنفيلد

صوّت مخططو مجلس المدينة لصالح إعادة تطوير مدرّج "أنفيلد رود"، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها السكان والمجموعات البيئية حول التأثير على منتزه "ستانلي بارك" المجاور.

وقال المدير العام في النادي أندي هيوز "إنها لحظة هامة جدًا في مسعانا للإتيان بالمزيد من المشجعين إلى أنفيلد".

كما أعلن بطل إنكلترا 2019-2020 أنه سيضع حواجز حديدية للحفاظ على سلامة المشجعين في منطقتين من الاستاد على أساس تجريبي لمدة 12 شهرًا.

في مدرّجي "كوب" و"أنفيلد رود"، سيتم تحديث إجمالي 7800 مقعد خلال الفترة التجريبية، والتي ستبدأ مع بداية الموسم المقبل.

وأكد النادي في بيان أن "مدرجات الملعب جميعها ستكون مخصصة للجلوس، والمناطق التي سيتم اختبارها بمقاعد جديدة وحواجز السلامة ليست مناطق وقوف آمنة".

أدت وفاة 96 مشجعًا لليفربول خلال نصف نهائي كأس إنكلترا في ملعب هيلزبره في شيفيلد عام 1989 إلى إعادة إصلاح شاملة لسلامة الملاعب في إنكلترا.