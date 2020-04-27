ليفربول يؤجل توسعة ملعبه الأنفيلد

وخطط ليفربول لزيادة سعة ملعبه نحو 7 آلاف مقعد حتى يصل إلى 61 ألف مقعد بالإجمال.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "يجب استكمال البناء المعقد بين المواسم، وبالتالي فإن التأثير يكون على الأقل فترة توقف لمدة 12 شهراً".

وأضاف: "أقرب وقت لإكمال المشروع هو صيف 2023 (كان الهدف الأصلي صيف 2022).

وجاء في البيان أيضاً: "إنها عملية بناء معقدة تعتمد بشكل كبير على مجموعة واسعة من المتغيرات الحساسة للوقت. وتشمل المشتريات والبناء والمقاولين من الباطن وسلسلة التوريد وجدول مباريات كرة القدم لضمان الحد الأدنى من التأثير على أنصار النادي".