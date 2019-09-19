ليفربول - تشيلسي...قمة تضميد الجراح الأوروبية

واستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للقارة العجوز بخسارة أمام مضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، فيما سقط تشيلسي على أرضه أمام ضيفه فالنسيا الإسباني صفر-1 في اليوم ذاته.

ويحول ليفربول تركيزه على المسابقة المحلية التي يضعها هدفاً أسمى له هذا الموسم لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وضرب لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب بقوة محلياً من خلال العلامة الكاملة في خمس مراحل حتى الآن ويبتعدون بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي بطل الموسم الأخيرين، وسيكونون أمام اختبار صعب أمام تشيلسي في إعادة للقاء الفريقين قبل شهر في الكأس السوبر الأوروبية عندما فاز ليفربول بصعوبة وبركلات الترجيح.

وحسم ليفربول الاختبار الأول في صالحه أمام الجار اللندني الثاني أرسنال عندما تغلب عليه 3-1 في أنفيلد رود.

ولن تكون رحلة ليفربول إلى العاصمة لندن سهلة كون تشيلسي السادس برصيد ثماني نقاط لا يزال يلهث وراء فوزه الأول على أرضه هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل مرتين أمام ليستر سيتي (1-1) وشيفيلد يونايتد (2-2).

ويعول تشيلسي على قوته الهجومية الثالثة في البريمير ليغ حتى الآن (11 هدفاً) خلف مانشستر سيتي (16) وليفربول (15)، علماً بأن جميع أهدافه سجلها لاعبو مركز تكوينه وتقل أعمارهم عن سن 21 عاماً وهم فيكايو توموري وتامي أبراهام وجايسون ماونت.

لكن يتعيّن مدربه فرانك لامبارد الحذر من القوة الضاربة لليفربول بقيادة الثلاثي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، وهو يعلم حيداً أن خط دفاعه هو ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري (استقبلت شباكه 11 هدفاً بفارق هدف واحد خلف نوريتش سيتي).

ويأمل مانشستر سيتي المنتشي بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (3-صفر) في المسابقة القارية العريقة، في استعادة توازنه محلياً عقب خسارته أمام نوريتش سيتي (2-3) والضغط على ليفربول عندما يستضيف واتفورد السبت.

وسيكون الهم الوحيد لمدربه الإسباني بيب غوارديولا تصحيح الأخطاء الدفاعية الكارثية التي أدت لسقوطه أمام نوريتش سيتي، وتفادي تعثر جديد يمنح الفرصة لليفربول للابتعاد أكثر، خصوصاً وأنه سيواجه واتفورد الذي قلب تأخره بثنائية نظيفة إلى تعادل أمام أرسنال (2-2) في المرحلة الماضية.

ويحل توتنهام الثالث (8 نقاط) ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي الخامس (8 نقاط أيضاً)السبت أملاً في تأكيد صحوته المحلية وتحقيق الفوز الثاني توالياً بعد تعادلين وخسارة، والأمر ذاته بالنسبة لشريكه مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفاً على وست هام يونايتد الثامن (8 نقاط أيضاً) الأحد.

ويخوض أرسنال السابع (8 نقاط) اختباراً سهلاً على أرضه أمام أستون فيلا السابع عشر الأحد.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ساوثمبتون مع بورنموث.

برنامج المرحلة السادسة:

الجمعة:

ساوثمبتون - بورنموث

السبت:

ليستر سيتي - توتنهام

بيرنلي - نوريتش

مانشستر سيتي - واتفورد

إيفرتون - شيفيلد يونايتد

نيوكاسل - برايتون

الأحد:

وست هام - مانشستر يونايتد

كريستال بالاس - ولفرهامبتون

أرسنال - أستون فيلا

تشلسي - ليفربول