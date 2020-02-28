ليفربول أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي

وفي الوقت الذي يقترب فيه فريق المدرب الالماني يورغن كلوب من حسم اللقب باكراً، يبدو أن معركتَي تحقيق أحد المراكز المؤهلة الى دوري الابطال وتجنب الهبوط ستستمران حتى الرمق الأخير.

سيسعى كل من تشيلسي، مانشستر يوناتد، توتنهام وشيفيلد يونايتد وولفرهامبتون لتعزيز آماله بالتأهل إلى المسابقة القارية الأهم، فيما سيكافح وست هام، نوريتش وبورنموث للخروج من القاع.

ليفربول على عتبة التاريخ

ستكون طريق ليفربول المعبدة بالورود لتحقيق أول لقب في الدوري منذ عام 1990 أمام فرصة إنجاز اضافي في حال حقق الفوز في واتفورد.

لذا ستكون الفرصة متاحة أمام بطل أوروبا، الذي يحتاج إلى أربعة انتصارات من مبارياته الاحدى عشرة الاخير لضمان اللقب، لكسر رقم سيتي على ملعب "فيكاراج رود".

ومع انشغال مانشستر سيتي ثاني الترتيب في نهائي كأس الرابطة المحلية أمام أستون فيلا على ملعب ويمبلي في لندن السبت، فان الفوز أمام واتفورد وصيف القاع سيضع ليفربول على بعد 25 نقطة في الصدارة.

إذا نجح رفاق النجم المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز في مبارياتهم الأربع المقبلة، سيحسمون اللقب قبل سبع مراحل من نهاية الدوري ويكسرون الرقم القياسي الحالي (قبل خمسة مراحل) الذي يتشاركه مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 وجاره يونايتد موسم 2000-2001.

لم يخسر ليفربول أي مباراة هذا الموسم في الـ"برمير ليغ"، إذ فاز بـ26 وتعادل في واحدة كانت أمام يونايتد، معززاً سجله إلى 44 مباراة من دون هزيمة في الدوري، لذا بات أيضاً يبتعد بفارق خمس مباريات من معادلة رقم أرسنال القياسي (49) بين عامي 2003 و2004.

صراع المركز الرابع

مع فارق النقاط السبع الذي يفصل تشيلسي الرابع عن ارسنال التاسع، ستكون المعركة محتدمة بين ستة أندية على المركز الأخير المؤهل لدوري الابطال، في ظل احتلال ليستر سيتي المركز الثالث متقدماً بفارق ست نقاط عن البلوز.

وقد يكون المركز الخامس هذا الموسم كافياً لبلوغ دوري الأبطال في حال فشل مانشستر سيتي بالفوز بالاستئناف الذي تقدم به الى محكمة التحكيم الرياضية، على خلفية معاقبته من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) وحرمانه من المسابقات الاوروبية لموسمين بسبب خروقات اللعب المالي النظيف.

ويدخل تشيلسي مباراته أمام مضيفه بورنموث السبت بعد نتيجة مخيبة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال على أرضه بخسارة قاسية أمام بايرن ميونيخ الالماني بثلاثية نظيفة.

في حال خسر تشيلسي، ستكون الفرصة متاحة أمام مانشستر يونايتد الخامس للحقاق بنفس رصيد نقاط البلوز، في حال حققوا الفوز في مباراة صعبة أمام المضيف ايفرتون.

ويدخل يونايتد اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغه الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس بخماسية نظيفة في مرمى كلوب بروج البلجيكي.

ويستقبل توتنهام السادس المتخلف بفارق نقطة عن يونايتد فريق ولفرهامبتون الثامن المبتعد عنه بفارق نقطة أيضاً، في مواجهة حذرة بين الطرفين.

أرسنال الذي لم يخسر في سبع مباريات في الدوري، لن يلعب نهاية الاسبوع لإرجاء مباراته التي كانت مقررة مع سيتي.

وكان ارسنال تلقى ضربة موجعة جدا بخروجه من الدوري الاوروبي الخميس على يد أولمبياكوس اليوناني.

