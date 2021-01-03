ليستر ينفرد بالمركز الثالث بعد فوزه على نيوكاسل

وسجل لليستر جيمس ماديسون (55) والبلجيكي يوري تيلمانس (72)، فيما أحرز أندي كارول هدف نيوكاسل (82).

وبالتالي رفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام كل من توتنهام، الفائز السبت على ليدز يونايتد (3-صفر)، وإيفرتون، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان الشوط الأول ضعيفاً على مستوى الهجمات، رغم سيطرة ليستر على مجرياته، لكنه لم يشهد سوى 3 تسديدات لكل فريق.

لكن الشوط الثاني كان مغايراً، فافتتح ليستر التسجيل عن طريق ماديسون الذي استغل تمريرة من جايمي فاردي وحولها قوية إلى يمين الحارس (55).

وبالطريقة نفسها، عاد تيليمانس ليضاعف النتيجة لليستر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يحرك لها الحارس ساكناً.

وواصل ليستر ضغطه، وكاد في أكثر من مناسبة أن يسجل هدفاً ثالثاً، خصوصاً عن طريق فاردي الذي شكل خطورة كبيرة وكانت له كرة في العارضة.

لكن نيوكاسل كان الأسرع إلى تقليص الفارق عن طريق كارول الذي دخل بديلاً، بعدما تابع كرة من ضربة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع، ثم وصلته فسددها قوية في الشباك (82).