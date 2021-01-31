ليستر يسقط أمام ليدز ويهدر فرصة انتزاع الوصافة

انتصار ليدز جاء بفضل هدافه باتريك بامفورد الذي سجل هدفاً رفع به رصيده إلى 11 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين وصنع آخر.

وفشل ليستر سيتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد سقوطه في فخ التعادل أمام إيفرتون في المرحلة الماضية، وكذلك استغلال تعثر مانشستر يونايتد أمام مضيفه ارسنال صفر-صفر السبت في افتتاح المرحلة، فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث وبات مهدداً بالتراجع إلى الرابع في حال فوز ليفربول حامل اللقب على مضيفه وست هام يونايتد لاحقاً.

في المقابل، رد ليدز يونايتد الدين لليستر الذي كان هزمه على أرضه ذهاباً 1-4، وحقق فوزه الثاني توالياً والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبكر ليستر سيتي الذي خاض المباراة في غياب هدافه جايمي فاردي بسبب الإصابة، بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 13 عبر لاعب وسطه هارفي بارنز بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من جيمس ماديسون، لكن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك ستيوارت دالاس التعادل بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من بامفورد.

ومنح بامفورد التقدم لليدز يونايتد بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في الدقيقة 70.

وكاد المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا يدرك التعادل إثر تلقيه كرة داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيمناه وسددها "على الطاير" ارتطمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية (74)، كان المدافع جوني إيفانز قاب قوسين أو أدنى من ترجمتها إلى هدف عندما تابع الكرة من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 74.

وأنقذ ايلان ميلييه مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة على الطاير للإسباني ايوسي بيريس من خارج المنطقة إلى ركنية في الدقيقة 75.

ووجه ليدز يونايتد الضربة القاضية لليستر سيتي عندما سجل الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة سريعة قادها بامفورد الذي توغل داخل المنطقة وهيأها إلى زميله جاك هاريسون القادم من الخلف دون مراقبة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي في الدقيقة 84.

