العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر يخسر جهود نديدي لمدة 12 أسبوعاً

من قبل

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، يوم الجمعة إن لاعب الوسط ويلفريد نديدي سيغيب لمدة 12 أسبوعاً بعد جراحة في أعلى الفخذ.

Reuters

وأصيب نديدي في الفوز يوم الأحد الماضي على بيرنلي بالدوري الانكليزي الممتاز وغاب عن التشكيلة التي خسرت أمام أرسنال في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وكان اللاعب النيجيري البالغ من العمر 23 عاماً يشغل بشكل مؤقت مركز قلب الدفاع في غياب المصاب جوني إيفانز.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي: "لسوء الحظ سيغيب لفترة تصل إلى 12 أسبوعاً".

وأضاف مدرب ليستر قائلاً: "شعر ببعض الألم في نهاية الموسم الماضي وتكرر في مباراة بيرنلي لكنه واصل اللعب بروحه القتالية العالية، وبعد خضوعه لفحص بالأشعة عقب المباراة بدت الإصابة سيئة. أثق في تعافيه سريعاً لكننا سنفتقده كثيراً".

وأكد رودجرز تعافي إيفانز من إصابة في الفخذ وقال إنه سيكون متاحاً في المباراة على ملعب الاتحاد.
 

بريندان رودجرز الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي ويلفريد نديدي
السابق كولمان يتوقع مباراة قوية مع كر
اقرأ
كولمان يتوقع مباراة قوية مع كريستال بالاس ويشيد بخاميس
التالي

آخر الأحداث