ليستر يخسر جهود نديدي لمدة 12 أسبوعاً

وأصيب نديدي في الفوز يوم الأحد الماضي على بيرنلي بالدوري الانكليزي الممتاز وغاب عن التشكيلة التي خسرت أمام أرسنال في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وكان اللاعب النيجيري البالغ من العمر 23 عاماً يشغل بشكل مؤقت مركز قلب الدفاع في غياب المصاب جوني إيفانز.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي: "لسوء الحظ سيغيب لفترة تصل إلى 12 أسبوعاً".

وأضاف مدرب ليستر قائلاً: "شعر ببعض الألم في نهاية الموسم الماضي وتكرر في مباراة بيرنلي لكنه واصل اللعب بروحه القتالية العالية، وبعد خضوعه لفحص بالأشعة عقب المباراة بدت الإصابة سيئة. أثق في تعافيه سريعاً لكننا سنفتقده كثيراً".

وأكد رودجرز تعافي إيفانز من إصابة في الفخذ وقال إنه سيكون متاحاً في المباراة على ملعب الاتحاد.

