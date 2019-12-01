ليستر يحافظ على المركز الثاني بهدف قاتل

وفي المباراة الأولى، دخل ليستر إلى المباراة والفوز نصب عينيه لاستعادة فارق النقاط الثماني عن ليفربول والاستفادة من سقوط مانشستر سيتي بفخ التعادل (2-2) أمام مضيفه نيوكاسل في افتتاح المرحلة السبت.

ونجح ليستر المتوج باللقب عام 2016 تحت إشراف المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، في مسعاه بفضل هدف في الوقت القاتل (90+4) لإيهيناتشو وتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ليرفع رصيد إلى 32 نقطة بعد عشرة انتصارات، تعادلين ومثلهما هزائم في الدوري هذا الموسم.

لكن الضيوف بادروا إلى افتتاح التسجيل عبر البرازلي ريتشارليسون برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية من الفرنسي دجيبريل سيديبي عن الجهة اليمنى (23).

ولم يظهر ليستر سيتي بأدائه المعهود في الشوط الأول على ملعب "كينغ باور" وأتت أخطر فرصه في الشوط الثاني عبر البرتغالي ريكاردو بيريرا إلا أن جوردان بيكفورد تصدى ببراعة لمحاولته (54).

الا أن المهاجم المتألق جايمي فاردي منح أصحاب الأرض هدف التعادل عندما وصلته كرة زاحفة من إيهيناتشو عن الجهة اليمنى بعد ست دقائق من دخول الأخير بديلاً تابعها الإنكليزي في المرمى معززاً مكانته في صدارة الهدافين بـ13 هدفاً(68).

وكاد رجال المدرب براندن رودجرز أن يسجلوا هدف التقدم عبر جايمس ماديسون إلا أن بيكفورد تصدى لكرته (73)، قبل أن تعلو رأسية فاردي العارضة (75).

وجاء هدف الفوز عندما مرر بيريرا كرة في العمق إلى إيهيناتشو الذي راوغ الدفاع بشكل مميز قبل أن يضع الكرة بيسراه في المرمى، إلا أن الحكم المساعد رفع رايته مشيراً إلى تسلل قبل أن تلغي "VAR" قراره وتعم الاحتفالات في الملعب (90+4).