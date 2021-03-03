ليستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع بيرنلي

وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر التشيكي ماتاي فيدرا (4)، وأدرك النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 34.

وفشل ليستر سيتي في تعويض خسارته على أرضه امام أرسنال 1-3 في المرحلة الماضية، واكتفى بنقطة واحدة حيث رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد.

في المقابل، عزز بيرنلي موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

ونجح بيرنلي في افتتاح التسجيل مبكراً عندما استغل التشيكي ماتاي فيدرا خطأ للاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي في تمرير الكرة إلى الغاني دانيال أمارتي فخطفها وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيسراه إلى يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (4).

وأنقذ حارس مرمى بيرنلي نيك بوب فريقه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة لحمزة تشودري من مسافة قريبة إلى ركنية (12).

وكاد كريس وود يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية أمام المرمى هيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه بين يدي الحارس شمايكل (25).

وأدرك إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مواطنه نديدي فسددها "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها على يسار الحارس بوب (34).

وهو الهدف الثاني لايهياناتشو هذا الموسم.

وتألق شمايكل في ابعاد من باب المرمى رأسية من مسافة قريبة لجايمس تراكوفسكي إثر تمريرة عرضية لدوايت ماكونلي (37).

وحذا حذوه حارس بيرنلي بوب بإبعاده تسديدة قوية للبلجيكي يوري تيلمانس من مسافة قريبة الى ركنية (41).

وكاد كريس وود يمنح التقدم لبيرنلي برأسية من مسافة قريبة أبعدها شمايكل بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (48).

وحرم القائم الأيمن أشلي وستوود من الهدف الثاني برده تسديدته القوية "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة (63).

وحذا حذوه القائم الأيمن لبيرنلي عندما رد تسديدة قوية لتيلمانس من داخل المنطقة (84).

شيفيلد يقتنص فوزاً ثميناً من أستون فيلا

وفي مباراة ثانية، أنعش شيفيلد يونايتد آماله الضئيلة بالبقاء بفوز ثمين على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 30.

وأكمل شيفيلد يونايتد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 إثر طرد فيل جاغييلكا.

دون أن يستغل استون فيلا النقص العددي لإدراك التعادل على الاقل.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده الى 14 نقطة في المركز العشرين بفوزه الرابع هذا الموسم، فيما تجمد رصيد استون فيلا عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 آذار/مارس الحالي.