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الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز يونايتد يتجاوز عقبة ساوثهامبتون بسهولة

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حقق ليدز يونايتد فوزاً باهراً على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

سجل الجناح البرازيلي رافينيا هدفا رائعا من ركلة حرة ليتوّج فوز ليدز يونايتد 3-صفر على ساوثهامبتون الثلاثاء ليتجرّع الأخير الهزيمة السابعة في آخر ثماني مباريات خاضها بالـ"بريميرليغ".

وبدأت متاعب ساوثهامبتون مبكرا في الشوط الأول بعد أن تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء له كما ألغى هدفا لصالح الفريق قبل الاستراحة.  

ووضع باتريك بامفورد ليدز يونايتد في المقدمة بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني وجعل ستيوارت دالاس النتيجة 2-صفر في الدقيقة 78 قبل أن يكمل رافينيا الثلاثية بهدف جميل من ركلة حرة بعدها بست دقائق.  

وحقق ليدز الانتصار اليوم بعد هزيمتين متتاليتين ليتقدم للمركز العاشر برصيد 35 نقطة بينما حلّ ساوثهامبتون في المركز 14 برصيد  30 نقطة متقدما بثماني نقاط على مراكز الهبوط.  
 

ليدز يونايتد ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز
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