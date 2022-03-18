ليدز يقلب تأخره إلى انتصار غالٍ على ولفرهامبتون

من قبل beIN SPORTS March 18, 2022 23:04 قلب ليدز يونايتد تأخره إلى انتصار غالٍ على 3-2، أمام ولفرهامبتون الجمعة ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.