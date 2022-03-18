ليدز يقلب تأخره إلى انتصار غالٍ على ولفرهامبتون من قبل beIN SPORTS March 18, 2022 23:04 قلب ليدز يونايتد تأخره إلى انتصار غالٍ على 3-2، أمام ولفرهامبتون الجمعة ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. Reuters ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز ولفرهامبتون واندررز السابق إيفرتون يتغلّب على نيوكاسل في اقرأ التالي آخر الأحداث March 18, 2022 23:04 ليدز يقلب تأخره إلى انتصار غالٍ على ولفرهامبتون March 17, 2022 23:19 إيفرتون يتغلّب على نيوكاسل في الوقت القاتل March 16, 2022 23:19 ليفربول يشدد الضغط على مانشستر سيتي ويهزم أرسنال March 16, 2022 22:37 توتنهام يحافظ على تقاليده بالفوز على برايتون March 16, 2022 09:47 مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وليفربول March 15, 2022 20:05 أرتيتا: "آرسنال يعيش حاليّا أفضل فتراته" March 15, 2022 20:02 كلوب يعلن عن جاهزية صلاح لمواجهة آرسنال March 15, 2022 19:31 كونتي يطالب نجوم توتنهام بالتأهل لدوري الأبطال March 14, 2022 22:38 كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل March 14, 2022 19:43 تشيلسي يناشد الحكومة السماح له ببيع التذاكر