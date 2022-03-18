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الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز يقلب تأخره إلى انتصار غالٍ على ولفرهامبتون

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قلب ليدز يونايتد تأخره إلى انتصار غالٍ على 3-2، أمام ولفرهامبتون الجمعة ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters
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