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الدوري الإنكليزي الممتاز

لا غالب ولا مغلوب بين أرسنال وفولهام المهدد بالهبوط

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فرض أرسنال تعادلاً قاتلاً على ضيفه فولهام 1-1 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (الثانية فعلياً)، الأحد في "دربي" لندن ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

ولم يصب هذا التعادل في مصلحة أي من الفريقين، حيث يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 46 نقطة وابتعد أكثر عن المراكز الأوروبية حيث لم يعد أمامه سوى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لإنقاذ موسمه والعودة إلى المسابقة الأم دوري أبطال أوروبا

أما فولهام فبات يتأخر بفارق 6 نقاط عن بيرنلي (33) صاحب المركز 17، آخر المراتب المنقذة من الهبوط إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) والذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على مانشستر يونايتد الثاني.

وافتتح جوش ماجا التسجيل من ركلة جزاء (59) لفولهام ثم أدرك إدوارد نيكيتاه التعادل في الدقيقة 90.

                  
                  
 

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