لا غالب ولا مغلوب بين أرسنال وفولهام المهدد بالهبوط

ولم يصب هذا التعادل في مصلحة أي من الفريقين، حيث يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 46 نقطة وابتعد أكثر عن المراكز الأوروبية حيث لم يعد أمامه سوى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لإنقاذ موسمه والعودة إلى المسابقة الأم دوري أبطال أوروبا

أما فولهام فبات يتأخر بفارق 6 نقاط عن بيرنلي (33) صاحب المركز 17، آخر المراتب المنقذة من الهبوط إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) والذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على مانشستر يونايتد الثاني.

وافتتح جوش ماجا التسجيل من ركلة جزاء (59) لفولهام ثم أدرك إدوارد نيكيتاه التعادل في الدقيقة 90.





