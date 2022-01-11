لا طلبات تعجيزية لصلاح لتجديد عقده مع ليفربول

وقال صلاح هداف الدوري الإنكليزي حالياً (16 هدفاً) والذي يشارك في صفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في مقابلة مع مجلة "جي كيو": "أريد البقاء لكن القرار ليس بيدي. كل الأمور تعتمد عليهم (مسؤولو النادي). يدركون تماماً ماذا أريد، وأنا لا أطالب بأشياء خارج المألوف".

وأضاف صلاح الذي سجّل 111 هدفا في الدوري الإنكليزي في 165 مباراة خاضها في صفوف ليفربول "عندما تطالب بشيء ما وتقوم الجهة المقابلة بإعلامك بان هذا الأمر ممكن، بالتالي يتعين القيام بتنفيذه لكي يبرهنوا بأنهم يدركون قيمة ما حققته للنادي".

واوضح "أنا هنا منذ خمس سنوات، أعرف النادي جيداً. أعشق أنصاره وهم يبادلونني هذا الأمر. أما بالنسبة إلى مجلس الادارة، فقد أعلمتهم بمطالبي والكرة باتت في ملعبهم".

وبحسب الصحف الإنكليزية، فإن صلاح يطالب بأجر أسبوعي يفوق بقليل 300 ألف جنيه (نحو 360 ألف يورو).

ومنذ انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي، نجح المصري في قيادة الفريق الأحمر إلى إحراز لقب الدوري عام 2020 وذلك بعد صيام دام 30 عاماً، بالاضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2019 بالفوز على توتنهام 2-0 بينها هدف لصلاح من ركلة جزاء.

يذكر أن صلاح مرشح لإحراز لقب جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث ينافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي الارجنتيني ليونيل ميسي.

