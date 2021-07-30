لا حالات ايجابية بـ" كوفيد-19" في صفوف مانشستر يونايتد

وكان فريق الشياطين الحمر ألغي مباراته الودية ضد برستون المقررة السبت استعداداً للموسم الجديد بعد الاشتباه بحالات "كوفيد-19" في صفوفه الخميس.

وأصدر النادي الشمالي العريق بياناً جاء فيه "بعد خضوع اللاعبين للمزيد من الفحوصات بالأمس (الخميس) واليوم (الجمعة)، نستطيع التأكيد بعدم وجود حالات ايجابية في صفوف الفريق الأول".

وأضاف البيان "بعد التشاور مع الدوري الانكليزي الممتاز، كان الأخير راضياً عن جميع بروتوكولات كوفيد-19 التي اتبعت بطريقة صحيحة وبالتالي يستطيع الفريق معاودة التدريبات بشكل طبيعي".

ومن المقرر أن ينهي مانشستر يونايتد استعداداته بمباراة ودية ضد إيفرتون على ملعبه اولدترافورد في السابع من آب/أغسطس المقبل، على أن يفتتح مشواره في الدوري المحلي باستضافة ليدز يونايتد في 14 منه.