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الدوري الإنكليزي الممتاز

لا حالات ايجابية بـ" كوفيد-19" في صفوف مانشستر يونايتد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي الجمعة بأن لا حالات ايجابية في صفوف فريقه الأول بفيروس كورونا، وبالتالي يستطيع أفراده معاودة التمارين كالمعتاد.

REUTERS

وكان فريق الشياطين الحمر ألغي مباراته الودية ضد برستون المقررة السبت استعداداً للموسم الجديد بعد الاشتباه بحالات "كوفيد-19" في صفوفه الخميس.

وأصدر النادي الشمالي العريق بياناً جاء فيه "بعد خضوع اللاعبين للمزيد من الفحوصات بالأمس (الخميس) واليوم (الجمعة)، نستطيع التأكيد بعدم وجود حالات ايجابية في صفوف الفريق الأول".

وأضاف البيان "بعد التشاور مع الدوري الانكليزي الممتاز، كان الأخير راضياً عن جميع بروتوكولات كوفيد-19 التي اتبعت بطريقة صحيحة وبالتالي يستطيع الفريق معاودة التدريبات بشكل طبيعي".

ومن المقرر أن ينهي مانشستر يونايتد استعداداته بمباراة ودية ضد إيفرتون على ملعبه اولدترافورد في السابع من آب/أغسطس المقبل، على أن يفتتح مشواره في الدوري المحلي باستضافة ليدز يونايتد في 14 منه.

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد فيروس كورونا
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