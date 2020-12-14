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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

لامبارد يؤكد على منح هافيرتس المزيد من الفرص

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يعاني كاي هافرتس لكي يكون على مستوى التوقعات بعد انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار) لكن مدربه فرانك لامبارد قال إن اللاعب البالغ عمره 21 عاماً يجب أن يحصل على الوقت لإثبات نفسه.

AFP

وغاب هافيرتس، الذي سجل هدفاً واحداً في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، عن ثلاث مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا في تشرين الثاني / نوفمبر واستبدله لامبارد في كل المباريات الأربع الأخيرة ومنها الخسارة 1-صفر أمام إيفرتون يوم السبت الماضي. 

وقال لامبارد "في العصر الحالي، سيتعرض كل لاعب للانتقاد عندما يخسر فريقه أي مباراة. يجب أن نتحلى بالصبر مع هافيرتس من جانب تشيلسي لأنه صاحب موهبة رائعة وجاء إلى هذا الدوري". 

وأضاف "إنه يستطيع اللعب في أي مركز من مراكز الهجوم الثلاثة ولقد لعب في الجانب الأيمن في عدد لا يحصى من المرات قبل الانتقال إلى تشيلسي. 

"يجب على الناس التي تريد التعجل في انتقاده أن تنتظر وتمنح لاعبا شابا الوقت. أعرف المستوى الذي سيصل إليه هافيرتس".  

.وأكد هافيرتس الأسبوع الماضي أن معاناته من عدوى كوفيد-19 تسببت في شعوره بالإرهاق وكأنه لم يلعب كرة القدم من قبل. 

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر، وسيلعب مع وولفرهامبتون يوم الثلاثاء.

فرانك لامبارد كاي هافيرتس
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