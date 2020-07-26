لاعب إيفرتون يعلن اعتزاله كرة القدم

وأنهى باينز مسيرته بعدما شارك كبديل خلال الخسارة 3-1 أمام بورنموث في الجولة الأخيرة للدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد بعدما أصبح يشغل دور بديل للفرنسي الدولي لوكا ديني.

وكان من المتوقع أن يمدد باينز تعاقده لعام واحد لكن إيفرتون أعلن عقب انتهاء المباراة مباشرة أن الظهير الأيسر سيعتزل.

وبدا أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يلمح إلى حصول مدافع إنكلترا السابق على منصب في النادي في المستقبل القريب.

وقال أنشيلوتي " ليتون باينز اتخذ قرار التوقف عن اللعب. كل من ينتمي لإيفرتون يجب أن يشعر بالامتنان له فهو مثل رائع ويملك مسيرة رائعة. نريد الإبقاء عليه في النادي فخبرته مهمة جدًا".

