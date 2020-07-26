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الدوري الإنكليزي الممتاز

لاعب إيفرتون يعلن اعتزاله كرة القدم

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أعلن ليتون باينز، مدافع إيفرتون، اعتزاله لعب كرة القدم في سن الـ35 عاماً، وبعد 13 عاماً من اللعب في ناديه الحالي الذي يعتبره من بين أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في تاريخه.

REUTERS

وأنهى باينز مسيرته بعدما شارك كبديل خلال الخسارة 3-1 أمام بورنموث في الجولة الأخيرة للدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد بعدما أصبح يشغل دور بديل للفرنسي الدولي لوكا ديني. 

وكان من المتوقع أن يمدد باينز تعاقده لعام واحد لكن إيفرتون أعلن عقب انتهاء المباراة مباشرة أن الظهير الأيسر سيعتزل.  

وبدا أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يلمح إلى حصول مدافع إنكلترا السابق على منصب في النادي في المستقبل القريب.  

وقال أنشيلوتي " ليتون باينز اتخذ قرار التوقف عن اللعب. كل من ينتمي لإيفرتون يجب أن يشعر بالامتنان له فهو مثل رائع ويملك مسيرة رائعة. نريد الإبقاء عليه في النادي فخبرته مهمة جدًا".  
 

إيفرتون الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز كارلو أنشيلوتي ليتون باينز
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