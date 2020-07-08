كلوب يكيل المديح للالانا ويبعده عن المباريات

وكان لالانا (32 عاماً) قد مدد عقده حتى نهاية الموسم الذي امتد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بنية ترك النادي الاحمر في نهايته.

وفيما استعاد اللاعب، المنضم الى ليفربول من ساوثمبتون في 2014، لياقته بعد تعرضه للاصابة، لا يريد كلوب الزج به في التشكيلة حفاظا على لياقته "من الواضح ان آدم يريد الرحيل في الصيف. نحن الآن أمام وضع صعب، لكنني احترم آدم كثيراً، وكل الأمور معه تمّ الاتفاق عليها".

تابع المدرب الفذ "لياقته جيدة جداً، يتدرب وكل الأمور جيدة. لكن نعم المستقبل مستقبله، واذا أردنا مساعدته في أرض الملعب يمكننا الحصول عليها. هو موجود".

واشاد المدرب السابق لبوروسيا دورتمومد بلاعب وسطه الدولي الذي كان لاعباً هاماً في صفوف فريقه في الموسمين الأخيرين و"محترفا رائعا".

وقال اللاعب المرشح للانتقال الى ليستر سيتي والعودة للعب تحت اشراف المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز "هو احد أهم اللاعبين منذ قدومي، لذا اتمنى له الافضل. من وجهة نظري أصبح أسطورة هنا، لذا يمكنه ان يصبح اسطورة في مكان آخر بدءا من الموسم المقبل".



